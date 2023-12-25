عضو بـ«علوم الدواجن» يتوقع انخفاض 15 جنيها في أسعارها الشهر المقبل

كشف الدكتور يحيي زكريا، عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الدواجن، والمعنية بمتابعة حركة بيع وشراء الدواجن، أن هناك تراجعا كبيرا ستشهده أسعار الفراخ البيضاء خلال شهر يناير المقبل.

3 أسباب لتراجع أسعار الفراخ البيضاء

وأوضح عميد كلية الزراعة لـ«الوطن»، أن أسباب تراجع أسعار الفراخ البيضاء بالمحافظات، خلال شهر يناير المقبل تتمثل فيما يلي:

1- زيادة عمليات التفريخ خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة 32%، ودخول نحو 93 مليون كتكوت حيز التربية بمزارع الدواجن، وتخريجها للبيع بعد مرور 40 يوما، مع حلول الأيام الأولى من يناير المقبل.

2- زيادة وزن الفراخ البيضاء نظراً لاستقرار الطقس ودرجات الحرارة، والتي تتراوح من 20 حتى 24 درجة مئوية، وهو أمر يزيد أوزان الفراخ بنحو 20%.

3- زيادة كبيرة من المعروض من الفراخ البيضاء خلال شهر يناير المقبل 2024، بنحو 93 مليون فرخة، حيث يعقبها دخول دفعة جديدة من تربية الفراخ البيضاء بأيام تقدر بنحو 105 مليون فرخة بزيادة 10%.

أسعار الفراخ البيضاء في المحافظات

وأشار «زكريا» إلى أن أسعار الفراخ البيضاء بالمحافظات تراوح أسعارها ما بين 66 حتى 70 جنيها للكيلو الواحد، ليصبح سعر كيلو الفراخ البيضاء في شهر يناير المقبل من عام 2024، عقب التراجع المحتمل ما بين 51 حتى 55 جنيها.