هبوط جديد في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم

أعلنت بورصة الدواجن عن تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22-12-2023 خلال منتصف التعاملات في الأسواق بقيمة 3 جنيهات للكيلو وتباع في المزرعة بـ56 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك بـ62 جنيهًا، مقارنة بالأسعار أمس.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت أدنى مستوى، بسبب جودة المنتج وسلامته من الأمراض، ما يؤكد استمرار زيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى خفض قيمة الأعلاف وذلك بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا.

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 22-12-2023 في الأسواق المصرية، وبورصة الدواجن كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 56 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر 62 جنيها للكيلو

أسعار الدواجن البلدي

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم، نحو 108 جنيهات في المزارع، قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه للكيلو، مقارنة بأسعار أمس 111 جنيهًا، وتباع للمستهلك بـ114 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 71 و74 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و91 جنيها للكيلو جرام بتراجع3 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 24 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم، 18 جنيهًا.