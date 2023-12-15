انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. «اعرف الفراخ البيضاء بقت بكام»

سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضا في الأسعار، خاصة البيضاء، وفق ما أعلنت بورصة الدواجن؛ إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 63 جنيها بدلا من 65 أمس، على أن يصل إلى المستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها، حسب المنطقة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-12-2023 بجميع أنواعها، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، خاصة بعد تراجعها الفترة الماضية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 63 جنيها تسليم أرض المزرعة للتجار الجمله، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو للمستهلك، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجّل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» استقرارا اليوم؛ إذ وصلت إلى 81 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 88 و95 جنيها للكيلوجرام.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.