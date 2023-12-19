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هبوط في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023.. الفراخ البيضاء بكام

كتب:

محمد سيف
05:18 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

تراجع جديد شهدته أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق والمحلات بقيمة جنيه واحد للكيلو، إذ سجلت الفراخ البيضاء نحو 60 جنيهًا في المزرعة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 61 جنيهًا في المزرعة وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

انخفاض أسعار الدواجن 

وسجلت أسعار الدواجن أدنى انخفاض لها منذ قرابة شهرين في المزرعة، وانعكس هذا السعر أيضًا على المستهلك بالإيجاب إذ سجلت الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا للمستهلك وهو متوسط الأسعار وتختلف من مكان إلى آخر.

«الوطن» ترصد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن وهي كالتالي.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 60 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 69 إلى 70 جنيها للكيلو بحسب الأماكن.

أسعار الدواجن البلدي 

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 19-12-2023 نحو 110 جنيهات في المزارع قيمة انخفاض بلغت نحو جنيه  للكيلو مقارنة بأسعار أمس 111 جنيهًا

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 72 و76 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 81 و94 جنيها للكيلو جرام بتراجع 2 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء 19-12-2023 بين 24 و26 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق المصرية 17 جنيهًا.

 

 

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