خبير دولي: انقسام كبير في الداخل الإسرائيلي.. وفقدان الثقة في المنظومة الأمنية

قال كرم سعيد، خبير في الشؤون الإقليمية، إنّ الإعلام الإسرائيلي الموالي لحكومة الحرب اليمنية المتشددة، يحاول نقل صورة مختلفة للحكومة، وهناك حالة انقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، فالمواطنين أصبحوا لا يفقدون الثقة في حكومة نتنياهو فقط، بل في المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي أيضا، وهناك عقيدة دائمة لدى الإسرائيليين بأنّهم أصحاب «جيش لا يقهر».

وأضاف «سعيد»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العقيدة سالفة الذكر انهارت للمرة الثانية، حيث كانت الأولى في عام 1973، والثانية في طوفان الأقصى، لافتا إلى أنّ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كان مُصنّفا ضمن أقوى أجهزة الاستخبارات حول العالم.

وتابع أنّ الأذرع الإعلامية الموالية للحكومة تحاول طوال الوقت تصدير صور انتصار للحكومة سواء من الناحية السياسية أو الميدان، مشيرا إلى أنّ الحرب الجارية طويلة وليست الأولى من نوعها، فإسرائيل شنّت العديد من العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية لكنها لم تحقق رغباتها.