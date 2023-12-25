خطة توفير الحماية الاجتماعية.. مبادرات وزيادة الدعم النقدي والمعاشات  

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، عن أهم برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى سياسات متكاملة للحماية تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم «مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحي، ورفع كفاءة المنازل»، وتأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات.

برنامج فرصة ومستورة

كما تشتمل المبادرات على فرش وتجهيز شقق الأيتام، وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسر وعلى رأسها برنامج فرصة ومستورة وبرنامج تمكين العمالة غير المنتظمة وغيرها من البرامج التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، وفق ما روته «صابرين» لـ «الوطن»، فضلاً عن نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة وعلي رأسها العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي للفئات غير القادرين، وتوصيل وصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

وبالنسبة للزيادات في الدعم النقدي والمعاشات في تكافل وكرامة ونسبتها، أكدت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أنه تم زيادة الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه خلال العام المالي 23/2024 بزيادة قدرها بنحو 48.8% مقارنة بالعام المالي الماضي، وهو ما ترجم في توسعة شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية على المواطن المصري والعمل على تحسين عيشة المواطنين.

زيادة برامج الدعم النقدي

أهم زيادات الدعم، هي زيادة برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال عام 2023 إلى 40% لعدد 5.2 مليون أسرة بنحو 22 مليون مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها نحو 6 3 مليار جنيه، حيث أقر رئيس الجمهورية زيادتها بقيمة 25% خلال شهر أبريل الماضي، و15% في سبتمبر 2023، كما أن كل من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم يصل لـ 1200 جنيه شهريا.

أما بالنسبة تكلفة المعاشات السنوية فتبلغ 294 مليار جنيه يستفيد منها نحو 13.8 مليون صاحب معاش ومستحق، حيث أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، أنه تم زيادتها خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 15%، أي قبل موعد الزيادة السنوية بـ3 أشهر، حيث تم تبكير صرف زيادة معاشات عام 2023، كما تم تقرير مضاعفة المنحة الاستثنائية الشهرية لأصحاب المعاشات بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بداية من شهر أكتوبر 2023، وصُرفت بأثر رجعي مع معاش شهر نوفمبر 2023، مع العلم بأن الحد الأدنى للمعاش لعام 2023 يبلغ 1105 جنيهات.