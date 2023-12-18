«حكاية وطن».. الحماية الاجتماعية «درع المواطن» في وجه التداعيات الاقتصادية

قامت الدولة المصرية، بجهود تنموية خلال الـ10 سنوات الماضية، بتوفير بيئة ملائمة ليحيا المواطن حياة كريمة، وكان العمل متواصلًا بشكل متواز على بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية الاجتماعية له، وتمكين فئاته المهمشة أو الضعيفة تنمويا واجتماعيا وقياديا.

ويأتي ذلك انطلاقا من أن الإنسان المصري هو البوصلة الأساسية لكل جهد أو خطة أو استراتيجية، تحت شعار الإنسان المصري أولاً، ولذلك عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على عدد من المسارات التي تصب في هذا الهدف.

تعزيز الحماية الاجتماعية

دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وقد احتوت أجندة الحماية الاجتماعية على العديد من البرامج التي كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن المصري، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية وقد خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 في العام المالي 2022 - 2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%.