تعيينات وزارة التضامن.. المستندات المطلوبة لوظائف 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية للعمل بالقطاعات التابعة لها، وهي «رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية - مدير عام الإدارة العامة للأمن - مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي - مدير عام الإدارة العامة لرعاية المغتربين والمغتربات - مدير عام الإدارة العامة للتسويق و المعارض - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية - مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية».

المستندات المطلوبة لشغل وظائف التضامن عام 2013

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة من المتقدمين الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والتدرج الوظيفي للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاية ومحل الميلاد و الإقامة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضحا بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمه.

- صورة شخصية واحدة.

- سيرة ذاتيه موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيده بالمستندات.

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها والمطلوب شغلها وذلك من خلال المهام التخصيصية الخاصة الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة وذلك طبقا للنموذج المرفق.

- شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

إرسال المستندات المطلوبة لوظائف وزارة التضامن 2023 علي البريد الإلكتروني

وطالبت الوزارة المتقدمين لشغل الوظائف استيفاء الشروط الموضحة ببطاقة وصف الوظيفة المراد التقدم لها، وإرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الاجتماعي: hr.ad@moss.gov.eg، وألا يزيد حجم المستندات المقدمة عن 25 ميجا.