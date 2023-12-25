وظائف شاغرة بمدرسة التمريض في سيوة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن فرص عمل شاغرة في مدرسة التمريض بواحة سيوة، من خلال إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، في ظل حاجتها إلى أخصائيين أو أخصائيات تمريض للعمل بالتدريس بمدرسة سيوة بنين.

الأوراق المطلوبة في وظائف مدرسة التمريض

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الأوراق المطلوبة للتقدم لشغل وظائف جديدة في مدرسة التمريض، هي:

- صورة شهادة بكالوريوس التمريض.

- صور الدورات التدريبية التي حصل عليها خاصة في مجال التدريس.

موعد التقديم في وظائف مدرسة التمريض

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن موعد التقديم في وظائف مدرسة التمريض يبدأ من السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، ولمدة أسبوع، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلا على دورة «TOT»، ولدية خبرة في الحاسب الآلي، ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا.

وأشار إلى أنه على الراغبين التقدم بطلب رسمي إلى مديرية الصحة طبقاً للإجراءات، وأن يتم تقديم الأوراق مرفق معها السيرة الذاتية إلى إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، على أن تُعقد المقابلة الشخصية والاختبارات بديوان عام المديرية، وسيتم تحديد موعد بذلك وإخطار جميع المتقدمين عقب تحديد المواعيد لهم.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تضم عددا من مدارس التمريض على مستوى المراكز والمدن بنطاق المحافظة، في مدن الحمام والعلمين ومرسى مطروح وسيدي براني وسيوة.