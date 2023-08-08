بالأسماء.. اعتماد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بشمال سيناء

اعتمدت محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع مديرية الصحة نتيجة اختبارات مدارس التمريض بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، أنه جرى اعتماد نتيجة التمريض، والاختبارات التي تمت على مدار الأسبوع الماضي، سواء اختبارات الكتابة والإملاء والمعلومات العامة، واختبارات اللياقة البدنية والصحة العامة.

إعلان أسماء المقبولين في مدارس التمريض بشمال سيناء

وكانت مديرية الصحة في شمال سيناء، أعلنت عن أسماء الطلاب المقبولين الذين أدوا اختبارات الإملاء، واللغة العربية والإنجليزية، وتم عمل المقابلات الشخصية بمقر المديرية بحي الريسة شرق العريش.

وأضاف بيان لمديرية الصحة أن الاختبارات كانت نزيهة وشفافة، ومتابعة بلجان من التربية والتعليم، وجامعة العريش، ومندوبين من الديوان العام، ومستشفى العريش، ومديرية الصحة بشمال سيناء.

وكان قد تقدم للاختبارات شباب من الجنسين من العريش وبئر العبد، ورمانة، والشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء، مكتملين الأوراق والشروط التي حددتها المديرية بالتنسيق مع قرارات محافظة شمال سيناء.

أسماء المقبولين بكشوفات الصحة بشمال سيناء

وجاءت أسماء المقبولين كالتالي، بحسب الكشوفات الرسمية من مديرية الصحة، وديوان عام محافظة شمال سيناء: