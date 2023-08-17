وكيل «صحة مطروح» يعتمد نتيجة الدور الثانى لطلبة مدارس التمريض

اعتمد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح نتيجة امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني تمريض، بحضور الدكتور محمد شبانه مدير إدارة التدريب والمدارس وسها عبد الكريم موجهة المدارس وياسر عاطف جودة رئيس لجنة النظام والمراقبة.

نسبة نجاح الدور الثاني مدارس التمريض

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، الموافق 17 أغسطس إن نسبة نجاح امتحانات الدور الثاني في مدارس التمريض بلغت 100 %.

وتقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بأرق التهاني لجميع الطلبة الناجحين في مدارس التمريض الدور الثاني، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، تحت رعاية وتوجيهات اللواء محافظ مطروح خالد شعيب.

إعداد كوادر تمريض متميزة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه طلبة التمريض يجري إعدادهم وتدريبهم عمليا وتوزيعهم على المستشفيات المركزية، والوحدات الصحية، ويتم دعم المتميزين منهم، وتنظيم احتفالية لتكريم أوائل مدارس التمريض على مستوى المحافظة، لدفعهم للأمام لاستكمال مسيرة النفوق العلمي والعملي لإعداد كوادر فنية للتمريض على أعلى مستوى من المهنية لخدمة المرضى في جميع المنشآت الطبية.