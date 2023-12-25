فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في سوريا كتب: منتصر سليمان 12:20 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023 سوريا أعلنت فصائل عراقية قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء بالعمق السوري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال: قصف موقع في سوريا انطلقت منه 4 صواريخ تجاه إسرائيل إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتلة «فصائل عراقية» تعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا بالمسيرات القاهرة الإخبارية: إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل سوريا العراق قاعدة امريكية اخبار العراق بقلم منتصر سليمان