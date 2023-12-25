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فصائل عراقية تعلن قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في سوريا

كتب:

منتصر سليمان
12:20 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
سوريا

سوريا

أعلنت فصائل عراقية قصف قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء بالعمق السوري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.  

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بقلم منتصر سليمان