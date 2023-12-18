إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتلة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، سقوط صواريخ أطلقت من دولة سوريا في مناطق مفتوحة بمنطقة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

قصف إسرائيلي سابق على العاصمة السورية

وجاء القصف بعد ساعات من غارة إسرائيلية نفذها جيش الاحتلال أمس على محيط العاصمة السورية دمشق في ظل اعتراض قوات الدفاع الجوي السورية للغارة وإصابة عسكريين سوريين بحسب وكالة الأنباء السورية.

استمرار عملية السيوف الحديدية

ويأتي القصف الإسرائيلي والسوري المتبادل في اليوم الـ 73 للعملية العسكرية الإسرائيلية «السيوف الحديدية» على قطاع غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 19 ألف فلسطيني فيما سقط من الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 جنديا.