جهود الحماية الاجتماعية.. 942 مليون جنيه للأسر المتضررة من الأزمات

جهود مُضنية بذلتها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، اشتملت أكثر من محور، منها محاور خاصة بالمبادرات والبرامج الخاصة لدعم المواطنين، أو زيادة الدعم النقدي لعدد من الفئات، وضمنها برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، فضلا عن التعويضات وقت الأزمات والكوارث.

تعزيز الحماية الاجتماعية

برامج الرعاية الطبية لغير القادرين، جاءت على رأس أولويات الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة 2 من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 على أنّ التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، رقم 1948 لسنة 2019 بشأن فئات غير القادرين.

ووفق الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، يهدف برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين إلى تقديم تغطية طبية شاملة مجانية للمستفيدين من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية الصحية، وشمول جميع مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمتعطلين عن العمل، وضحايا الكوارث والسيول، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

التعويضات وقت الأزمات والكوارث

تُطبق المنظومة وفق ما روته «صابرين» لـ«الوطن»، بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان، إضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي وقاطني دور الرعاية الصحية والاجتماعية.

وضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، التعويضات وقت الأزمات والكوارث، وهنا موّلت الوزارة مساعدات لإجمالي 228.715 من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942 مليون جنيه مصري، وأكدت الدكتورة ميرفت صابرين: «رفعت الدولة قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف جنيه مصري إلى 100 ألف جنيه مصري».

تعويضات لأسر 1374 شهيد مدني

وجرى صرف تعويضات لأسر 1374 شهيدا مدنيا و2509 مصابين بتكلفة 650 مليون جنيه، وفق «صابرين»، وجرى ربط معاشات استثنائية شهرية بقيمة 1500 جنيه شهريا، إضافة إلى خدمات رعاية أطفال الشهداء ومزايا أخرى.

وأكدت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أنّه تم الإعلان عن سكن ملائم لأسر الشهداء والمصابين في الفترة من 2023-5-15 حتى 2023-6-30 وتم استقبال الطلبات للوحدات المتاحة والمقدرة بعدد 12.900 ألف وحدة في 40 مدينة داخل 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأخيرا، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية لـ14 دولة حول العالم، عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية وعلى رأسها المساعدات التي قدمت لقطاع غزة والتي وصلت لنحو 4 آلاف شحنة.