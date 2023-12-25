تكافل وكرامة للأسر الفقيرة.. الدولة تنتصر لتعزيز الحماية الاجتماعية

كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، عن أشكال الدعم لحماية الفئات الأولى بالرعاية، موضحة أنّ الدولة تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطى واضحة لتبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين وفاقدي الرعاية الأسرية، ومن يتعرضون لبطالة مؤقتة أو خارجة عن إرادتهم.

الاستثمار في البشر

وحرصا من الدولة على الاستثمار في البشر، اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء بالرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، ومراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية، وفق ما أكدته «صابرين» لـ«الوطن».

تمثلت جهود الدولة في برنامج تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، حيث عملت على زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري، مع إنهاء عمليات الميكنة لجميع برامج الدعم النقدي بنسبة 100%.

الموازنة المخصصة للدعم النقدي

وفق «صابرين»، ارتفعت موازنة الدعم النقدي من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022 وعقب توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة قيمة المساعدة الاجتماعية بنسبة 40% ارتفعت الموازنة إلى 36 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023-2024، وتبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 75% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 25%، ونسبة 72% في الريف، كما يبلغ عدد الأطفال «الفئة العمرية تحت 18 سنة» المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل بنسبة 42% من إجمالي أفراد الأسر، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة 1.2 مليون فرد، والمسنين 720 ألف فرد، 750 ألف سيدة معيلة.

«لا أمية مع تكافل».. بهذه الجملة أوضحت مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، الآثار الإيجابية للبرنامج، حيث جرى خفض نسبة الأمية من 63% بين سيدات مستفيدي برنامج تكافل إلى 47% فقط، أما بالنسبة لتنظيم الأسرة فجرى تنفيذ 9 ملايين زيارة منزلية، و1.2 مليون زيارة لعيادات برنامج 2 كفاية البالغة 140 عيادة على مستوى الجمهورية.

مساعدات نقدية غير منتظمة

وبالنسبة للمساعدات النقدية والعينية، أكدت «صابرين»، أنّ الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية يهتمون بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، إضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات النقدية والعينية 56,660 مليار جنيه لإجمالي 3.059.711 مستفيد.