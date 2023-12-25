قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة برقة وتداهم المنازل في نابلس
كتب:
منتصر سليمان
12:50 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قال غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة برقة، وداهمت منازل الفلسطينيين في أحياء عديدة.
وأضاف دغلس، لقناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «ما يجري في قطاع غزة يمثل حرب إبادة جماعية ونواجه حصارا إسرائيليا مطبقا في الضفة الغربية».
وتابع: «قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على بلدة برقة وتمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج، ومستعدون لتنظيم حملة إغاثية كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».