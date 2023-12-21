المئات ينظمون وقفة في نابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين (صور)

نظم مئات الفلسطينيين وقفة احتجاجية بدوار الشهداء وسط مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاءت تلك الوقفة استجابة لدعوات لجنة التنسيق الفصائلي واللجنة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

المطالبة باسترادا جثامين الشهداء من الاحتلال

وقالت فاتن الترابي، صحفية فلسطينية، إن المشاركين كانوا من جميع الفئات والأعمار، وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة نسائية واسعة، ورفعوا لافتات كبيرة تحمل صور الشهداء، لافتة إلى أنّ المحتجين طالبوا أيضا بوقف العدوان الإسرائيلي وعمليات الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

أوقفوا العدوان على قطاع غزة

وتابعت في حديثها لـ«الوطن»: «كما رددوا عبارات أوقفوا الحرق والإبادة بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة وعبارات (تحيا فلسطين)، مطالبة باسترداد جثامين الشهداء في غزة».

من جهته قال كاظم أبو خلف، الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الضفة الغربية، إن هذا العام 2023 يعد الأكثر دموية في الضفة الغربية، حيث فاق عدد الضحايا منذ 7 أكتوبر، عدد الضحايا في الضفة خلال العام الماضي بأكمله.