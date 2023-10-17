«طاقة النواب» توافق على اتفاقيات دولية للتنقيب عن البترول

شهدت اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، الموافقة على 3 اتفاقيات دولية للبحث عن الغاز والبترول، بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

وشملت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسون موبيل إيجيبت «ابستريم»، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

وجرت الموافقة أيضا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت «ابستريم»، ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط «ج.م.ع».

كما تشمل الموافقات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة، وشركة كوفيبك «مصر» المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس «ج.م.ع».

إرجاء مشروع مقدم من الحكومة

بينما أرجأت اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت، ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية «ج.م.ع»، وذلك لمزيد من الدراسة.