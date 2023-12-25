«السياحة»: نسب فوز المتقدمين لقرعة الحج السياحي أكبر من العام الماضي

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ نسب فوز المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي لهذا العام ستكون أعلى من العام الماضي، مرجعا ذلك لأمرين، الأول زيادة أعداد التأشيرات المخصصة للحج السياحي خلال موسم الحج للعام الهجري الحالي 1445، بنحو 7 آلاف تأشيرة عن العام الذي سبقه، والثاني انخفاض أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

أعداد المتقدمين للحج

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّه رغم أنّ موعد إغلاق باب التقدم للحج السياحي يتبقى عليه نحو 10 أيام، إلا أنّ أعداد المتقدمين حتى الآن لا زالت متوسطة، مشيرا إلى أنّ جميع دراسات السوق توكد أنّ اليومين الأخيرين قبل غلق باب التسجيل سيشهدان تقدم أعداد كبيرة من المواطنين، وبأي حال من الأحوال لن يصل إجمالي المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام لأعداد العام الماضي.

برامج الحج الاقتصادية

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ غالبية المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحج لشركات السياحة حتى الآن، اختاروا البرامج الاقتصادية «بري واقتصادي طيران»، موضحا أنّ أعداد أقل تقدمت لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم، ووزارة السياحة خصصت نحو 83% من حصة تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية، كما أنّ برنامج الحج الاقتصادي طيران هو الأكثر طلبا من قبل المواطنين.

يذكر أنّ عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام تبلغ 23 ألف تأشيرة مقابل نحو 16 ألف تأشيرة العام الماضي.