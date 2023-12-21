«السياحة»: الإقبال على برامج الحج السياحي متوسط حتى الآن

قبل أقل من أسبوعين على غلق باب التقدم للحج السياحي والمحدد له يوم 4 يناير 2024، قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ إقبال المواطنين على التقدم للحج السياحي حتى الآن لا زال متوسطا رغم أنّ باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج مفتوح منذ أكثر من شهر.

ارتفاع أعداد المتقدمين للحج السياحي

وتوقّع عبدالعال في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع أعداد المتقدمين للحج السياحي في الأسبوع الأخير من التقديم، خاصة خلال الـ48 ساعة التي تسبق غلق باب التسجيل، موضحا أنّ معظم الطلبات التي تلقتها شركات السياحة من المواطنين حتى الآن كانت مخصصة لبرامج الحج الاقتصادية «بري وطيران».

موعد إجراء القرعة الإلكترونية

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج، إلى أنّ القرعة الإلكترونية لإعلان فوز نحو 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام ستكون يوم 6 يناير المقبل، موضحا أنّ الفائزين بالقرعة يسددون باقي قيمة برنامج الحج خلال أيام قليلة من القرعة، وغير الفائزين يستردون قيمة مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل أسمائهم خلال شهر من انتهاء القرعة.