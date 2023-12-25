تقديم خدمات طبية لـ160 شخصا بالمجان في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان محافظة البحيرة، قافلة سكانية في قرية أطلميس، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والتوعية بقضية الصحة الإنجابية.

وقدمت القافلة عددًا من الخدمات، التي استفاد منها 160 مواطنًا من القرية ضواحيها، بمختلف التخصصات، مثل «أطفال - باطنة - نساء - تحاليل».

وأُجريت تحاليل اعتلال كلوي لـ 20 حالة، إضافة إلى تقديم خدمات مبادرتي «100 يوم صحة» و«حقك تنظمي».

وفيما يخص الخدمات البيطرية، قدمت القافلة توعية للمواطنين عن الحمي الثلاثية وأهمية التطعيمات، إضافة إلى شرح مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم رش 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية.

عرض أطباء القافلة على المواطنين، بنود التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي، وكيفية الفحص الذاتي طبقًا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة، والتنبيه على ضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي.

جهود البحيرة في تنفيذ القوافل السكانية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، واستمرار جهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية للتخفيف كاهل المواطنين.