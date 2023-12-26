«السياحة الثقافية»: 65% نسب إشغال الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إنّ نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاليا تتراوح بين 60 إلى 65%، وعدد الفنادق العائمة التي بها حجوزات حاليا تُقدر بنحو 140 فندقا، مشيرا إلى أنّ نسب الإشغالات سترتفع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب إجازات أعياد الميلاد ورغبة العديد من السياح الأجانب قضائها بمدن الصعيد السياحية.

إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان خلال 2023

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن» أنّ إجمالي الحركة السياحية التي استقبلتها الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال 2023 جيدة، ورغم التراجع النسبي في القدوم للأقصر وأسوان خلال الربع الأخير من العام الحالي، إلا أنّ صيف العام الجاري شهد تدفقات سياحية جيدة للمناطق الأثرية والسياحية بصعيد مصر.

إجازات منتصف العام الدراسي

وأشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد إجازات منتصف العام الدراسي نهاية يناير المقبل، توجه أعداد كبيرة من المصريين لقضاء الإجازات في الأقصر وأسوان، خاصة في ظل الأجواء الجميلة التي تتمتع بها تلك المنطقة في تلك الفترة من العام.