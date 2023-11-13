«مستثمرو السياحة الثقافية»: 70% نسبة إشغال الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان

كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، عن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، موضحا أنها تتراوح ما بين 65 إلى 70%، وهي نسبة جيدة خلال الشهر الجاري، وسترتفع بشكل كبير خلال الشهر المقبل، بسبب إجازات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

السياح الأسبان الأكثر تواجدا في الأقصر وأسوان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن السياح الأسبان الأكثر تواجدا حاليا في الأقصر وأسوان، يليهم الفرنسيين والألمان، مع وجود أعداد جيدة من سياح دول جنوب شرق أسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.

رحلات «النايل كروز»

وأوضح أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تٌقدر بنحو 170 فندقا، مشيرا إلى أن أعداد الفنادق ستزيد خلال الفترة المقبلة بعد انضمام عدد جديد من الفنادق للخدمة، عقب انتهاء عمليات الصيانة التي تجرى لها حاليا، موضحا أن الرحلات النيلية «النايل كروز» باتت واحدة من أهم وسائل جذب السياح لمصر.