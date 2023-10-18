ارتفاع إشغال الفنادق العائمة في الأقصر إلى 65% مع بدء الموسم الشتوي

تشهد محافظة الأقصر، رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، خصوصا في سياحة الفنادق العائمة «كروز»، والتي تبحر بين محافظتي الأقصر وأسوان، إذ تخطت نسب الإشغال في هذه الفنادق 65%، وفقا لما ذكره مصدر مسؤول بوزارة السياحة.

161 فندقا عائما

وأوضح المصدر، أن عدد الفنادق العائمة التي تبحر بين الأقصر وأسوان حتى الآن 161 فندقا، تقل على متنها قرابة 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأوربية والآسيوية والإفريقية، وهى نسبة مرتفعة جدا إذا ما تحدثنا عن بداية الموسم الشتوي، ومن المتوقع أن تصل نسب الإشغال خلال أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة إلى 100%.

4500 سائح إسباني

وتابع المصدر، بأن نسبة الإشغال هذا العام أعلى من مثيلتها للعام الماضي في نفس التوقيت، مؤكدا أن الجنسية الإسبانية التي وصلت لأكثر من 4500 سائح إسباني، وهى أعلى نسبة إشغال من بين الجنسيات الموجودة في الفنادق العائمة، تليها الجنسية الألمانية.

من جانبه أكد الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الموسم السياحي الصيفي هذا العام بدأ مبكرا، وحقق نسبة إشغال كبيرة لأول مرة منذ أعوام، فكنا في السابق لا نتخطى 25 أو 35 فندقا عائما تبحر بين الأقصر وأسوان، لكن هذا العام وصلنا إلى أكثر من 90 فندق عائم، لافتا إلى أن هذا الموسم هو موسم استثنائي حقق معدلات إشغال لم تحدث منذ أكثر من عقد من الزمن.

دعاية مجانية في أوروبا

وأشارت سمر ناجي، مرشدة سياحية، إلى أنه من خلال مرافقتها للسائحين، أكدوا لها أن الأمن والأمان والاستقرار السياسي في مصر، كان له الدور الأكبر في ارتفاع نسب الإشغال، إضافة إلى الفعاليات والافتتاحات السياحية الأثرية العالمية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل احتفالية افتتاح طريق الكباش، ونقل المومياوات الملكية، والاكتشافات الأثرية حققت دعاية مجانية واسعة في أوروبا والعديد من البلدان ودفعت الكثير من السائحين للتعرف على مصر وحضارتها التي أبهرت العالم.