«الصحة»: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إنه بالتزامن مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا، إن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل.

لقاح الإنفلونزا الموسمية للسيدات الحوامل

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه متوفر داخل فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» على مستوى محافظات الجمهورية والعديد من الصيدليات، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال للسيدات الحوامل.

الأعراض الجانبية للقاحات الإنفلونزا الموسمية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات، وإحمرار موضع التطعيم، والصداع، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب تزول في غضون يومين لا أكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة المصرية عملت على توفير اللقاحات المتنوعة، مشيرة إلى أن اللقاحات تعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم خاصة خلال فصل الشتاء، وهو موسم انتشار الفيروسات التنفسية المختلفة كالإنفلونزا والفيروس الغدي والهربس والفيروس التنفسي المخلوي، لافتة إلى أهمية تقوية الجهاز المناعي للجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالتزامن مع فصل الشتاء، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين، مؤكدة أنه لا يوجد في نقص الأدوية أو المستلزمات الطبية.