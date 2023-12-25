هل الكحة المنتشرة مرتبطة بمتحور كورونا الجديد؟.. «الصحة» توضح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان سبب الكحة المنتشرة بين المواطنين الفترة الحالية وهل لها علاقة بمتحور كورونا الجديد؟.

وقال «عبد الغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الكحة المنتشرة بين المواطين ليس لها علاقة بمتحور كورونا الجديد، لافتا إلى أن سبب انتشار الكحة في الفترة الحالية إلى موسم انتشار الفيروسات التنفسية وليس فيروس بعينه، وأنه يجب على المواطنين إدراك كيفية التعامل مع الفيروسات التنفسية.

أعراض الفيروسات التنفسية.. أبرزها الكحة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الفيروسات التنفسية تتشابه أعراضها وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في العضلات، والألم الشديد في الصدر، والكحة، وسيلان الأنف، وآلام في الأذن والصداع، مشيرا الى أن هذه الأعراض تتشابه مع الفيروسات كافة منها الإنفلوزنزا، الفيروس الغدي، وكورونا، والهربس، والفيروس المخلوي التنفسي، وأنه يجب استشارة الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وتابع أنّ متحور كورونا الجديد لا يدعو إلى القلق أو التوتر، وأهم ما يميزه هو سرعة الانتشار، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يدخل مصر حتى الآن.

وأكد «عبدالغفار» أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، باعتبارها ما زالت السلاح الفعال لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الفيروسات التنفسية، ناصحا المواطنين بشأن الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.