رئيس «زراعة الشيوخ»: الثروة السمكية أمن قومي.. ومن كنوز مصر

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بتخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات هامة داخل المجلس، جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس اليوم، طلبي مناقشة بشأن استيضاح دور الدولة في شأن ملف الثروة السمكية.

ملف الثروة السمكية

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنّ ملف الثروة السمكية من أهم الملفات ويعد من كنوز مصر، ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها، مؤكدا أهمية ملف الثروة السمكية، نظرًا لأنّه يرتبط بالأمن الغذائي وهو ما يعد جزءا أساسيًا من الأمن القومي.

وأضاف: «ناقشنا ذلك الملف في أكثر من جلسة بلجنة الزراعة في دور الانعقاد الماضي، ودرسنا مع المسؤولين المختصين، كيفية زيادة الإنتاج من الأسماك، وهل الاستثمار في ذلك الملف مربح أم لا؟».

وأشار إلى أنّ المناقشات أسفرت عن وجود استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمرين، ودرسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، في ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية في ذلك الملف المهم.

الاستثمار في إنتاج الأسماك

وحول تصدير واستيراد الأسماك، أوضح الجبلي أنّ هناك توازنًا في ذلك الأمر، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة مطلوبة لقطاعات مثل السياحة، ولكن في النهاية لا بد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة.

وتساءل رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، كيف نتملك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار في إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة، وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك.