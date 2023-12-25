مجلس الشيوخ يهنئ القيادة السياسية والمصريين بالعام الجديد: أمنياتنا بالتوفيق

بدأت الجلسة البرلمانية في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي المناقشة بشأن ملف الثروة السمكية، بحضور ممثلي الحكومة.

افتتاح الجلسة البرلمانية

وشهدت الجلسة البرلمانية في افتتاحها، تهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، قائلا: «ونحن نودع عاما ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لكم ولشعبنا الخير والتوفيق».