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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مجلس الشيوخ يهنئ القيادة السياسية والمصريين بالعام الجديد: أمنياتنا بالتوفيق

كتب:

ولاء نعمه الله
11:55 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
عبد الوهاب عبد الرازق

عبد الوهاب عبد الرازق

بدأت الجلسة البرلمانية في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي المناقشة بشأن ملف الثروة السمكية، بحضور ممثلي الحكومة.

افتتاح الجلسة البرلمانية 

وشهدت الجلسة البرلمانية في افتتاحها، تهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، قائلا: «ونحن نودع عاما ونستعد لبداية عام جديد، أتمنى لكم ولشعبنا الخير والتوفيق».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.