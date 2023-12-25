وكيل «صحة سوهاج» يستعرض عددا من المشروعات الطبية أمام أعضاء مجلس الشيوخ

شارك الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ضمن وفد وزارة الصحة، وبحضور الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندسة مي إسماعيل رئيس الإدارة الهندسية المركزية بوزارة الصحة، في أعمال لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وعُقدت اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران، وحضور النواب الدكتور محمود أبوسديرة، واللواء مجدي القاضي، والدكتور أحمد أبوالدهب أعضاء مجلس الشيوخ.

مشروعات الصحة في سوهاج

وناقشت اللجنة المشروعات القائمة والخاصة بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، حيث تم استعراض عدد منها، ونسب التنفيذ، والمعوقات والعقبات التي من شأنها أن تؤثر على مواعيد الانتهاء من الأعمال في تلك المشاريع واستلامها، والبدء في تجهيزها وفق الضوابط والأكواد المقررة لها وتشغيله.

تطور قطاع الصحة بسوهاج

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورا كبيرا بجميع القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ثمن دور لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ومتابعتها المستمرة لكل الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي.