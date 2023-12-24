طلاب «هندسة المنصورة الجديدة» ينفذون خرسانات خضراء صديقة للبيئة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، قيام طلاب كلية الهندسة، بتنفيذ الأعمال المدنية بالحفاظ على البيئة المحيطة والصحة العامة من خلال تصميم وتنفيذ الخرسانات الخضراء صديقة البيئة اليوم الأحد.

تصميم خرسانة صديقة للبيئة بالدقهلية

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة في بيان، إلى أن طلاب كلية الهندسة قاموا باستعراض مهاراتهم في تصميم وتنفيذ مكعبات خرسانية من الخرسانة الخضراء صديقة البيئة من خلال إحلال نسب مختلفة من الأسمنت المتسبب في تلوث البيئة من خلال انبعثات غاز ثاني أكسيد الكربون اثناء صناعته بالمواد البوزولانية ومخلفات الصناعة الثانوية.

وأضافت أن الطلاب قاموا بدراسة تأثير إحلال نسب مختلفة من الأسمنت بالمواد البوزولانية صديقة البيئة على مقاومة الخرسانة من خلال إجراء الاختبارات المختلفة علي الخرسانة في محافظة الدقهلية، وحرص الطلاب على استخدام مواد محلية متوفرة لتقليل تكلفة الخرسانة وتوفير الطاقة المستهلكة في تصنيع الأسمنت، وتوفير الطاقة المستهلكة في التخلص من النفايات.

وأكدت أن تلك الفعالية تمت في أولى أيام الامتحانات العملية لطلاب كلية الهندسة المدنية بالكلية من خلال مادة تكنولوجيا الخرسانة، إذ تم مناقشة كل منهم في تصميمه وطريقة تنفيذه للخرسانة وما هي مميزات الخرسانة الخضراء وما هي عيوبها وتكلفتها.

وأوضحت أن العمل جاء من حرص الجامعة منذ اليوم الأول لنشأتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة في جميع التخصصات بالإضافة إلى ربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي لطلابها.