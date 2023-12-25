أكاديمية الفنون تكرم مدينة الإنتاج الإعلامي لترميم فيلم «أهل القمة»

وجّهت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ووكيل نقابة المهن السينمائية، الشكر والتقدير لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة عبد الفتاح الجبالي، على المجهود الكبير الذي قام به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بالمدينة في ترميم فيلم «أهل القمة» الذي تم إنتاجه عام 1981 للمخرج علي بدرخان، وبطولة نور الشريف، وسعاد حسني، وعزت العلايلي، وعمر الحريري.

وقام مركز التراث بالمدينة، بنقل صورة فيلم أهل القمة إلى جودة الـ4K، إضافة إلى إجراء عمليات الترميم الرقمي وتصحيح الألوان له.

وجاء ذلك خلال احتفالية النقابة بعرض الفيلم بإحدي دور العرض الخاص، بعد الانتهاء من عمليات الترميم التي قام بها المركز، حيث تم فيها توزيع شهادات التقدير لأعضاء مركز التراث من المهندسين والفنيين، الذين شاركوا في ترميم الفيلم وخروج صورته بهذه الجودة العالية.