المخرج علي بدرخان يناقش «أهل القمة» مع الجمهور في سينما زاوية الليلة

ساعات قليلة تفصل جمهور السينما في مصر عن انطلاق فعاليات برنامج «سينما علي بدرخان» في سينما زاوية بوسط البلد، والذي يبدأ أول عروضه بفيلم «أهل القمة» في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ويلي عرض الفيلم حلقة نقاشية بحضور المخرج علي بدرخان ويديرها المخرج والكاتب بسام مرتضى.

وتستمر فعاليات برنامج «سينما علي بدرخان» في الفترة من 2 إلى 26 ديسمبر الجاري، ويُعرض على مدارها 5 أفلام من إخراج «بدرخان»، هي «الحب الذي كان»، و«الكرنك»، و«شفيقة ومتولي»، إضافة إلى «الجوع».

تفاصيل مسيرة علي بدرخان الإخراجية

بدأ المخرج علي بدرخان مسيرته الإخراجية بعد تخرجه في معهد السينما في القاهرة في عام 1967، حيث سافر بعدها في بعضة إلى إيطاليا لمدة عامين، ليعود ويقدم أول أعماله السينمائية كمخرج بعنوان «الحب الذي كان» في عام 1973، وتوالت الأفلام التي قدمها ووصل عددها لـ10 أفلام، من بينها «الكرنك»، و«شفيقة ومتولي»، و«شيلني وأشيلك»، و«أهل القمة»، و«الجوع»، و«الراعي والنساء»، و«الرجل الثالث»، و«نزوة»، حتى آخر أعماله «الرغبة» في 2002.