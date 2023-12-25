«التحالف الوطني» يسلم 50 كشكا للفئات الأولى بالرعاية في الفيوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسليم 50 كشكا بتكلفة إجمالية مليوني و500 ألف جنيه، شاملا البضاعة والثلاجة ورسوم عداد الكهرباء في محافظة الفيوم، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

مبادرة التمكين الاقتصادي

وأوضح التحالف الوطني أنّ إجمالي عدد الأكشاك التي تم تسليمها بمحافظة الفيوم، وصل حتى الآن 850 كشك تقريبا بالإضافة إلى تسليم المستفيدين ماكينات EBC شاملة 500 جنيه رصيد بكل ماكينة، إلى جانب عقد عدد من المحاضرات عن كيفية استخدام هذه الماكينات في تحويل أو شحن الرصيد أو دفع فواتير المرفقات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وسط احتفالية كبيرة، نظمتها جمعية الأورمان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بنادي محافظة الفيوم ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

جهود التحالف الوطني

وكان التحالف الوطني أعلن مطلع ديسمبر تسليم دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيه لـ200 مستفيد، بواقع 30 ألف جنيه لكل فرد منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد، بجانب توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا في بني سويف، استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.