التحالف الوطني: تسليم 105 منازل للفئات الأولى بالرعاية في بني سويف بعد إعادة إعمارها

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسليم 105 منازل للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف بعد إعادة إعمارها من أجل تأمين حياة كريمة لهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان باعتبارها إحدى مؤسساته الشريكة.

إعادة إعمار قرية الصفيح بالفيوم

وفي سياق آخر أشار التحالف، إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الصفيح مركز يوسف الصديق، وفرش المنازل بأثاث منزلي كامل، إلى جانب رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية واستكمال احتياجات المعمل بشكل كامل، خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف.

منظومة خدمات طبية متكاملة لطلاب مدرسة الشيمي بالفيوم

وعلى نحو آخر، قام التحالف الوطني من خلال مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لطلاب مدرسة الشيمي الابتدائية تشمل الاكتشاف المبكر لأكثر الأمراض التي تؤثر على تحصيل الطلاب دراسيا.

العام الثاني للتحالف الوطني

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يحتفل بقرب انتهاء عامه الثاني بنهاية 2023، مؤكدا أنها كانت رحلة من الخير والتعاون على خدمة مصر وأهلها وجيرانها.