التحالف الوطني: توزيع لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية

أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توزيع عدد من أجهزة اللاب توب على الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في محافظتي سوهاج وأسيوط لمساعدتهم على استكمال مستقبلهم التعليمي.

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع

وأوضحت عضو التحالف الوطني، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، إذ جرى توفير عدد من أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة استكمالًا للمراحل السابقة.

إعادة إعمار المنازل المتهالكة

جدير بالذكر أن مؤسسة الأورمان، سلمت 105 منازل للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف بعد إعادة إعمارها من أجل تأمين حياة كريمة لهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الصفيح مركز يوسف الصديق، وفرش المنازل بأثاث منزلي كامل، إلى جانب رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية واستكمال احتياجات المعمل بشكل كامل خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف.