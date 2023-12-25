«التحالف الوطني» يعيد تأهيل وفرش 64 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالإسكندرية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسليم 64 منازل للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة الإسكندرية، بعد إعادة إعمارها من أجل تأمين حياة كريمة لهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان باعتبارها إحدى مؤسساته الشريكة.

توفير دخل ثابت للأسر

وأوضحت مؤسسة الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنَّها عملت على توفير مصدر دخل ثابت لتلك الأسر، من خلال تسليم 41 مشروعًا تنمويًا صغيرًا و57 رأس ماشية، إلى جانب توزيع 24 كرسيًا متحركًا وطرفًا صناعيًا؛ وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح.

إعادة إعمار المنازل

وكان التحالف الوطني، أعلن تسليم 105 منازل للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة بني سويف بعد إعادة إعمارها من أجل تأمين حياة كريمة لهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان باعتبارها إحدى مؤسساته الشريكة، خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الصفيح مركز يوسف الصديق، وفرش المنازل بأثاث منزلي كامل، إلى جانب رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية واستكمال احتياجات المعمل بشكل كامل، خلال الأسبوع الماضي، وذلك من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف.