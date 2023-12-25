ضبط نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في مطروح (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ضبط نصف طن من المواد التي تستخدم في تزيين التورتة في مرسى مطروح غير صالحة للاستخدام الآدمي، في ظل جهود المحافظة للقضاء على كل صور الفساد والغش التجاري بالأسواق.

ضبط مخزن به مواد غذائية منتهية الصلاحية في مطروح

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في مطروح من ضبط مواد تزيين التورتة والجاتوه منتهية الصلاحية، داخل مخزن تابع لأحد محلات الحلويات الشهيرة بمطروح، وذلك من خلال حملة موسعة من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وبالإشتراك مع مباحث التموين بمطروح على الأسواق.

التحفظ على المضبوطات

وقالت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمحافظة مطروح، إنه جرى التحفظ على هذه الكمية وتحرير محضر بالواقعة، وإرساله لجهات التحقيق بمطروح لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

وأكد محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات على الأسواق في مدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم حرصا على سلامة وصحة المواطنين، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر كافة مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.