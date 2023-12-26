اليوم.. سحب ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة طنطا

تستقبل النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، خريجي كلية الحقوق، جامعة طنطا، من دفعة 2023 لسحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية، ويشترط في المتقدمين إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، التي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

مكان تسليم الملفات

وحددت هيئة النيابة الإدارية المقر الرئيسي لها في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر، منفذاً لتسليم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2023، من خريجي مختلف كليات الحقوق.

التقديم قاصر على دفعة 2023

ويكون التقديم قاصراً فقط على دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، ولا يجوز لغير خريجي هذه الدفعة التقديم في الوظيفة الحالية، أنّ كل الدفعات السابقة كان لها مسابقات مستقلة في حينها.

الأوراق داخل الملف

أمّا عن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف، فتشمل صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده، وشهادة التخرج، بالإضافة إلى بيان الدرجات لأربع سنوات، والتقدير التراكمي والبطاقة الشخصية، وصورة منها، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، أو الإعفاء منها، أو شهادة الخدمة العامة للإناث والإعفاء منها، وعدد 8 صور شخصية، وصورة طولية للمتقدم، وترفق كل هذه المستندات داخل ملف تقديم الوظيفة.