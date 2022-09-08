خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية

يرغب العديد من المواطنين في استخراج صحفية الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» من المنزل دون الذهاب إلى المصالح الحكومية وضياع مزيدًا من الوقت والمجهود والوقوف في طوابير طويلة، لذا تستعرض «الوطن»، خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل في أسهل وأسرع طريقة، من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت.

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل

ومن أجل استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل أو أي مكان آخر، يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - البحث عن موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، وتحديداً من خلال موقع البحث الشهير «جوجل»، أو يمكن الوصول مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر على الفور الصفحة الرسمية لموقع وزارة الداخلية، ويجب بعدها الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على أيقونة باسم «الأدلة الجنائية».

3 - تظهر صفحة جديدة على الموقع، ويتم من خلالها الضغط على أيقونة باسم «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

4 - تظهر بعدها صفحة انتقالية يجب الضغط فيها على أيقونة «تسجيل الدخول».

5 - ومن خلال صفحة «تسجيل الدخول» يتم التسجيل عن طريق إدخال كل من البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

6 - في حالة عدم وجود حساب، يجب الضغط حينها على أيقونة «إنشاء حساب جديد»، وإدخال كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على «سجل الآن»، حيث يتم تفعيل الحساب خلال ساعة بعد التسجيل.

7 - وفور فتح الصفحة المخصصة لطلب استخراج فيش وتشبيه، يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بالكامل، ثم اختيار «الدفع الإلكتروني».

ويقدم موقع وزارة الداخلية الرسمي العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا إلى مختلف المواطنين، والتي يمكن للجميع الاستفادة منها دون الذهاب إلى المصالح الحكومية، وتهدف من خلاله وزارة الداخلية في التيسير والتسهيل على مختلف المواطنين.