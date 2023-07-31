تعرف على تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة للبنين

لا يزال الحديث عن تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023 حديث الساعة بين طلاب الأزهر وأولياء الأمور خاصة بعد إعلان المشيخة في مؤتمر صحفي لها الخميس الماضي عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي جاءت بنسبة نجاح 52.32%، وتساءل بعض الطلاب عن تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بنين بهدف المطابقة بين درجاتهم وتنسيق الكلية ومعرفة مدى إمكانية قبولهم بالكلية.

تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وتستعرض الوطن خلال التقرير التالي، تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بنين للعام الماضي، الذي من المتوقع أن تتفاوت نسبة الفروق بينه وبين العام الجاري بمعدل درجة أو درجتين بالمئة سواء كان بالزيادة أو النقصان حيث جاء الحد الأدنى لـ تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بنين العام الماضي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية (انتظام) 435.00 درجة، أما عن نظام الانتساب فيتم قبول الطلاب الحاصلين على درجة 387.00 كحد أدنى.

وعن تنسيق كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، لا بد من الإشارة إلى أن الكلية تقبل طلاب الثانوية الأزهرية من مختلف الفئات والشعب، «علمي وأدبي وشعبة إسلامية» بنسب قبول مختلفة.

عنوان كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

وتقع كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهربنين في شارع الأزهر «جوهر القائد» بالدراسة في محافظة القاهرة.