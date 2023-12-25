ضبط كمية حشيش بـ4 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامي في شمال سيناء

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة، وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بمديرية أمن شمال سيناء، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

حيازة مواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت (50 كيلو جرام - 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مكبس يدوى بمشتملاته - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.