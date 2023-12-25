ضبط 50 كرتونة مواد غذائية منتهية الصلاحية في الدقهلية (صور)

أعلنت المهندسة رابحة ديابن رئيس مركز ومدينة محلة دمنة، شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشارت «دياب»، في بيان لها، أن الحملات جاءت تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية بالقضاء على الفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع وتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين.

وذكرت أن الحملة أسفرت عن تحرير محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية وكذلك اشتراطات صحية، وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال الآدمي، وضبط 50 كرتونة سناك وشيبسي منتهية الصلاحية،

وأكدت أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرة إلى توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وأضافت، أنه جر التنبية على أصحاب المحلات بالتوجه لمركز إصدار التراخيص، لتفعيل القانون 154 لسنة 2019 بشأن ترخيص المحلات العامة.