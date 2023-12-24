ضبط 86 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من 86 مخالفة وتحرير محاضر بها من أجل معاقبة المخالفين.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه جرى تكليف مديري الإدارات بمحافظة الدقهلية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من تمى الأمديد، مركزالمنصورة، نبروه، بندرالمنصورة، المطرية، شربين، بندر ميت غمر، بني عبيد.

وأكد قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

عدد 1 محضر تجميع بطاقات بعدد 48 بطاقة

عدد 1 محضر عدم وجود ميزان.

عدد 1 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 2 محضر عدم اعطاء بون صرف.

عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 2 محضر تصرف في دقيق بقيمة 6 شيكارة.

عدد 13 محضرا عدم مطابقة للمواصفات

عدد 30 محضر نقص وزن مابين «8-19 جم».

عدد 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينىة بقيمة 2000 جنيه (تاجر تمويني).

عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.

عدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سكر - سجائر).

عدد 2 محضر تبديد حرز بقيمة 2 طن خليط زوائد – 5 قاروصة سجائر.