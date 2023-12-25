القبض على متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في مطروح والمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية و مطروح، من ضبط شاب حاصل على دبلوم ونجله، حال سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة توك توك بدون لوحات، بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.