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القبض على متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في مطروح والمنوفية

كتب:

محمد بركات
03:04 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية و مطروح، من ضبط شاب حاصل على دبلوم ونجله، حال سيرهما عكس الاتجاه مستقلان مركبة توك توك بدون لوحات، بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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