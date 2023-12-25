«المصريين الأحرار»: الأحزاب عليها المساهمة في إصلاح الحياة السياسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ الدولة المصرية وبفضل الإدارة الرشيدة تعمل فعليًا على إزالة عوائق الجمود المتراكمة لسنوات وعقود أمام الأحزاب السياسية وتعمل بجدية على خلق مساحة مشتركة لكل الأطراف والآراء باختلاف الأيديولوجيات، سوءاً الزخم الذي نتج عن الحوار الوطني أو المساحات المتاحة للأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدت تعددية غير مسبوقة.

دور الأحزاب في إصلاح الحياة السياسية المصرية

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، في بيان له، أنَّ الأحزاب عليها المساهمة بشكل فاعل في إصلاح الحياة السياسية المصرية، ولاسيما أنَّ دور الحزب غير مشروط بظروف معينة أو فاعليات بينما يتعين عليها البناء التكويني ورسم استراتيجية هادفة وواقعية وفق الضوابط القانونية المعمول، مؤكّدًا أنَّ الساحة تحتاج قانون جديداً للأحزاب السياسية يواكب المرحلة ويعالج تشوهات الماضي.

حزب المصريين الأحرار

وأكّد «خليل»، أنَّ هناك ضرورة ملحة لفتح أبواب الجامعات والمدارس والأندية أمام الأحزاب لمناقشة ونشر أيديولوجية كل منها حتى لا يدع مجالاً لتسلل أفكار هدامة للأجيال الواعدة؛ مشدداً على أهمية النزول للقواعد الشعبية بشكل أكبر وإعادة هيكلة أوضاعها من الداخل ومعايير التقييم والتقويم.

وتابع: «الأحزاب عليها أن تضع على عاتقها لتعمل باعتبارها أكاديمية حتى تخرج كوادر ورجال مؤهلين للعمل السياسي والمجتمعي، وهنا هو أساس استغلال الفرصة الحالية لدعم التعددية الحزبية؛ وأولوية أن يعكف الحزب على مشروع للانتشار وإعادة الهيكلة، والتلاحم مع المواطنين للتعريف ببرنامج الحزب وتوجهه، وتطالب الجميع باتباع نفس الخطى لما يثري وضع الأحزاب في الشارع المصري».

ولفت إلى أنَّ الحياة السياسية في مصر ستختلف كليا عن سابقتها، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية 2024، وبات على الأحزاب معول كبير للعمل في ضوء أهمية الوقوف على مسافة واحدة من الدولة تجاه الكيانات السياسية المختلفة.