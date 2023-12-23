«المصريين الأحرار»: المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة فاعلة من الأحزاب السياسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ الفترة الحالية تنتظر دور الأحزاب؛ للمساهمة في إصلاح الحياة السياسية في مصر، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع أعمال الحوار الوطني، يجب أن تواصل الأحزاب عملها السياسي، على مستوى المحافظات، وتستمر في رفع الوعي الجماهيري، وتعزيز حالة الثقافة السياسية، التي ظهرت في الانتخابات الرئاسية المصرية.

تواصل جماهيري

وأوضح خليل في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الأحزاب لديها تواصل جماهيري، وتواجد في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، من خلال الأمانات المختلفة، مؤكدًا أن كل حزب لديه خطة وقواعد وطريقة عمل تميزه عن غيره، ولكن في المجمل العام يجب أن نواصل العمل، من أجل الدولة المصرية وشعبها العظيم.

المصريين الأحرار

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حياة سياسية غير مسبوقة في تاريخ مصر، ويجب على الأحزاب أن يكون لها دورًا واضحًا في هذه المسيرة، وتنزل للمواطن في الشوارع، وتنشر أيدلوجياتها المختلفة، وتجذب أكبر قدر من الأعضاء، وترفع كفاءتهم السياسية، وتؤهلهم للعمل العام، المجتمعي والسياسي، بشكل سليم.