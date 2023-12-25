في يوم ميلادها.. هنا شيحة «صديقة» نجليها وتشعر بـ«الغيرة» تجاههما

يحل اليوم 25 ديسمبر، الذي يوافق عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة، التي ولدت في لبنان لأم لبنانية وأب مصري، وكان أول فيلم سينمائي لها هو «حب البنات»، وعلى المستوى الأسري فإن الفنانة هنا شيحة تربطها علاقة وطيدة بأبنائها، هما آدم ومالك، والعلاقة بينهم تقترب من الصداقة أكثر من كونها والدتهما.

علاقة هنا شيحة بأبنائها

تحدثت هنا شيحة في لقاء تلفزيوني سابق عن أبنائها، واتباعها اسلوب احترام الجنس الآخر في تربية ابنها، حيث زرعت فيه تقدير النساء، وكشفت شعورها بالغيرة الشديدة عليه على عكسه تماماً، فهو لا يشعر بالغيرة نحوها.