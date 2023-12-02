هنا شيحة بعد عرض حكاية «ما تيجي نشوف»: «الحب محتاج تقدير وتفاهم»

حرصت الفنانة هنا شيحة على توجيه الشكر لكل جمهورها، وذلك بعد النجاح الذي حققته مؤخرا من خلال عرض حكايتها التى تحمل عنوان «ما تيجي نشوف»، وهي واحدة ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب» التي عُرضت مؤخرا عبر شاشة قناة on.

هنا شيحا تتحدث عن حكاية «ما تيجي نشوف»

وكتبت الفنانة هنا شيحة قائلة «ما تيجي نشوف، البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم، العلاقات الإنسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر».

وتابعت الفنانة هنا شيحة قائلة «الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركة وإخلاص.. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح.. وإنك تختار شريكك كل يوم من أول وجديد».

وتابعت قائلة « شكرا لكل الدعم، شكرا لكل الحب، شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها.. ما تيجي نشوف كل الحلقات دلوقتي على منصه @watchit تقدروا تشوفه كامل».

يذكر أن حدوتة «ما تيجي نشوف» شارك فيها عدد كبير من الفنانين، منهم هنا شيحة وملك قورة ونبيل عيسى وغيرهم.