ذكريات كمال الشناوي مع مهنة التدريس.. وسر «معزة» أحبه الطلاب بسببها

أكثر من 200 فيلم شارك بها في أدوار مهمة، تنوعت بين الفتي الوسيم، والأب والمجرم وغيرها، ولم يغفل المشاركة في الأعمال التلفزيونية، وقدّم مسلسلات مهمة في مشواره الفني، أشهرها «هند والدكتور نعمان، وأولاد حضرة الناظر، والجانب الآخر من الشاطئ، ولدواعٍ أمنية»، ورغم مشواره الحافل لم تكن له مشاركات على خشبة المسرح، هو الفنان الراحل كمال الشناوي، الذي تحل اليوم الذكرى 102 لميلاده، كما توفي في العام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان.

بداية كمال الشناوي المهنية

تخرج كمال الشناوي في معهد التربية العالي للمعلمين، وعمل في بداية حياته المهنية مدرسا للتربية الفنية والرسم بإحدى المدارس الثانوية، وأثناء دراسته في المعهد كان لديه بعض الهوايات الأخرى، وبينها التمثيل.

مهنة التدريس

عمل كمال الشناوي في بداية حياته مدرسا لمادة للتربية الفنية في مدرسة ثانوية، وأوضح ذلك من خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية السابقة مع الفنان سمير صبري، حيث قال: «تخرّجت في معهد التربية العالي للمعلمين وعملت في مهنة التدريس، أحب هذه المهنة كثيرا وأشتاق إليها وإلى تربية الأجيال الجديدة، هذه المهنة ربتني على تعليم الأجيال».

هواياته أثناء الدراسة

وأضاف أنّ من بين هواياته التي كان يمارسها أثناء دراساته في المعهد هواية تصليح الساعات، أما عن تجربتة المهنية فقال إنّه وجد بعض الجفاف في المهنة، فلم تكن محبّبة إلى الأطفال، وكان عليه جذب انتباههم ولفت نظرهم، وقرر في أحد الأيام أن يأتي بماعز إلى الفصل الدراسي، وبدأ الشرح عليها للطلاب فنجح في جذب انتباههم، وحبهم.