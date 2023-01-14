سناء منصور عبر DMC: كمال الشناوي اختارني كأفضل مذيعة بالنسبة له

بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السادس لانطلاق قناة DMC قدم الإعلامي رامي رضوان فقرة حوارية مع الإعلامية القديرة سناء منصور، ناقشها خلالها في حياتها ومواصفات فتى أحلامها قبل أن تتزوج.

مواصفات فتى أحلامها

وسألها عن فتى أحلامها قبل الزواج من الدكتور نبيل سالم، لترد عليه قائلة: «كان عندي 16 سنة تقريبا ومكنتش بفكر في الموضوع وكنت بلعب كورة وباليه وبعزف أوكورديون، وشاركت في بطولات كرة واهتماماتي كانت بعيدة عن البنات، كنت بحب الرياضة والفن والسفر».

وتابعت: «أنا كنت في مدرسة أمام منزل يسكن به كمال الشناوي، وكان وقتها فتى الشاشة الأول بالنسبة للبنات الصغيرة، ودايما كان عامل بهجة، وبمجرد ما يخرج الشناوي للبلكونة كانت طالبات الفصول المجاورة يظهروا ويشاورا له من الشباك وهو كان بيتكسف ويدخل شقته، وبعد سنين سكنت في نفس العمارة وفي نفس الدور اللى ساكن فيه كمال الشناوي، وابنه اسمه علاء كان عمره 6 سنوات وكان بيحبني جدا ودايما عندي في البيت، وكل ما يدورا عليه يلاقوه عندي، وكان بالنسبة لي الفرحة كلها وكان في غاية الجمال».

أفضل مذيعة

وأضافت الإعلامية سناء منصور: «عمري ما قلت لكمال الشناوي حاجة، برغم إن علاقتي كانت كبيرة جدا بابنه الطفل، وكان في استفتاء عن أفضل المذيعات وفوجئت إن كمال الشناوي اختارني كأفضل مذيعة بالنسبة له».